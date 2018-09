Jean-Pierre Pernaut opéré d'un cancer : Son fils Olivier prend la parole

"J'ai en effet subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate". Voilà la raison pour laquelle Jean-Pierre Pernaut est contraint de s'absenter du JT de 13h sur TF1 et de laisser sa place à Jacques Legros le temps de se rétablir. Une annonce choc qui a inquiété ses nombreux fidèles, mais heureusement, la femme de l'animateur, Nathalie Marquay, a rapidement donné des nouvelles rassurantes en soulignant qu'il était très bien pris en charge et entouré par ses proches.

Des informations que confirme son fils Olivier. Ce dernier, contacté par nos confrères de Télé Star, a tenu le même discours que sa belle-mère, allant même jusqu'à relativiser la maladie de Jean-Pierre Pernaut : "Il a été opéré ce matin. Il a fait le choix de communiquer sur les réseaux sociaux pour éviter justement qu'on soit emmerdé... Le cancer de la prostate, ça arrive à 4 hommes sur 10, je crois... On ne va pas s'apitoyer sur notre sort. Il y a un petit problème de santé, c'est vrai, et on espère forcément tous qu'il sera vite réglé !"

Jean-Pierre Pernaut a également pu compter sur le soutien de ses collègues et amis de TF1. Ainsi, Gilles Bouleau, Nikos Aliagas, Sandrine Quétier, Pascal Praud, Raphaëlle Duchemin et bien d'autres ont tenu à lui adresser de tendres messages de rétablissement sur Twitter en réponse à son annonce faite un peu plus tôt dans la journée. "Reviens vite", "Douces pensées", "On t'attend", pouvait-on lire entre autres.