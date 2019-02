Jean-Pierre Pernaut : Sa fille en couple depuis ses 13 ans, sa femme s'explique

Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut sont les heureux parents de Lou (16 ans) et Tom (14 ans). Le 21 février 2019, sur le plateau de C'est que de la télé (C8), l'ancienne Miss France a fait quelques révélations inattendues sur la vie amoureuse et intime de sa fille.

Alors que Valérie Benaïm, animatrice de l'émission, évoquait la sexualité des jeunes, Nathalie Marquay s'est est intervenue pour évoquer le cas de Lou. "Ma fille est déjà en couple depuis trois ans. Elle vient d'avoir 16 ans, elle l'a rencontré à 13 ans. Lui, il a 19 ans", lance-t-elle. Sans plus attendre, l'épouse du présentateur du journal télévisé de TF1 a été coupée par Valérie Benaïm qui a eu "un petit coup de chaud" face à ces révélations.

Et Nathalie Marquay, chroniqueuse du show, de s'expliquer : "Je suis une mère moderne ! Je laisse faire, on verra ce qu'il se passe. C'est l'amour qui décidera." Alors que la stupeur a gagné le plateau, la comédienne de 51 ans s'est justifiée : "Ma soeur, c'est pareil. Sa première fille a rencontré son homme à 13 ans. Ils sont mariés, ils ont un enfant, ils sont toujours ensemble et l'amour va très bien !"

Si Nathalie Marquay se qualifie de "mère moderne", Jean-Pierre Pernaut semble quant à lui être devenu un tout autre homme en redevenant père à 52, puis 53 ans. "Ça a bouleversé ma vie", avait-il lancé à nos confrères de Paris Match en 2016. Très présent pour ses deux derniers, Lou (16 ans) et Tom (14 ans), le célèbre présentateur avait d'autres enfants avant son union avec la belle brune. Olivier, ingénieur, et Julia, gynécologue, sont les fruits de ses amours avec sa précédente épouse Dominique Bonnet.