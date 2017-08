Jean Sarkozy : Le fils de l'ancien président victime d'un malaise...

Actuellement en vacances au Cap Nègre dans la maison de famille de Carla Bruni-Sarkozy, Jean Sarkozy (30 ans), fils aîné de l'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy (62 ans), a été victime d'un malaise lors d'une sortie sportive avec son père.

Selon Var Matin, c'est ce jeudi 3 août vers 10h du matin que le papa de Solal (7 ans) et de Lola (5 ans) - fruits de ses amours avec Jessica Sebaoun, qu'il a épousée en 2008 - a été pris d'un malaise en pleine sortie à vélo dans la montée du Col du Canadel (Rayol-Canadel), avant d'en atteindre le sommet.

Selon toute vraisemblance, les températures caniculaires enregistrées depuis quelques jours dans le sud de la France ne seraient pas étrangères à ce malaise survenu en plein effort physique. Jean Sarkozy a été pris en charge par les pompiers de la commune du Rayol-Canal et par une équipe du SMUR dépêché sur place. On ignore encore s'il s'agit là d'un simple malaise vagal ou d'un problème de santé plus important.

Pour rappel, Nicolas Sarkozy lui-même avait été victime d'un malaise en juillet 2009 alors qu'il courait dans le parc du Château de Versailles.