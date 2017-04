Jeanne Herry, fille de Miou-Miou et Julien Clerc, maman : "On est très famille"

Révélée en tant que réalisatrice en 2014 et même nommée dans la catégorie Meilleur premier film aux Césars 2015 pour Elle l'adore, Jeanne Herry poursuit son petit bonhomme de chemin derrière les caméras. Cette fois-ci, c'est au service de Dix pour cent, la série créée et imaginée par Dominique Besnehard, que la fille de Miou-Miou met ses talents (elle a réalisé les 4e et 6e épisodes, scénarisé le second et joué dans un troisième).

Pour le magazine Elle, la jeune metteur en scène a raconté son quotidien-type, évoquant notamment la sphère privée, de sa relation avec ses parents à son rôle de maman. Jeanne Herry est en effet la mère d'Antoine (9 ans) et Margaux (6 ans), deux bambins dont le papa s'appelle Francis, un monteur avec qui elle vit du côté d'Aubervilliers. "J'ai eu la chance d'avoir des parents très ancrés, assure la cinéaste qui dit avoir hérité de cette dimension très terre-à-terre. Je suis comme eux, j'aime le quotidien, donner le bain, faire les devoirs... Trouver les meilleurs fruits, le plus beau bar de ligne, et cuisiner, je tiens ça de mon père [Julien Clerc, NDLR]."

Des parents qu'elle érige en modèles et dont elle n'hésite pas à faire l'éloge, notamment sa maman. "Parfois, je déjeune avec ma mère. On est très famille, et même si la nôtre affiche beaucoup de 'dépendances', le bâtiment est ultrasolide, dit-elle. Il m'arrive d'écrire des rôles pour eux."

Jeanne Herry planche d'ailleurs toujours sur son deuxième long métrage. "Cela fait un an et demi que je bosse dessus", glisse-t-elle. On sait déjà que son film "évoque l'adoption et se déroule à Brest dans le milieu des travailleurs sociaux". Un sujet pour lequel la réalisatrice dit s'être beaucoup documentée et qui l'a "beaucoup touchée".