Jeanne Mas, sa tentative de suicide : "Je n'existais pas pour mes parents..."

Depuis quinze ans exilée aux États-Unis, Jeanne Mas revient sur son étonnante carrière dans une autobiographie intitulée Réminiscences ainsi qu'un triple best of. Dans ce livre, elle raconte l'immense succès des années 1980, mais aussi l'envers du décor : cette image dans laquelle on l'enferme et qu'elle a dû fuir aux États-Unis. Dans une passionnante interview accordée au Parisien, samedi 11 mai 2019, l'interprète des tubes Toute première fois et En rouge et noir revient sur certains épisodes marquants de son parcours.

Dans Réminiscences, elle écrit pour la première qu'elle a fait une tentative de suicide à 17 ans : "Je n'existais pas pour mes parents, je suis arrivée en Italie, où je n'existais pas non plus. Alors j'ai pris des pilules... Heureusement, on m'a montré que la vie comptait et que des gens m'aimaient. La musique m'a sauvée de tout. De la dépression, de la perte d'être chers... La musique, c'est avec la danse la plus belle des thérapies."

Parmi les rencontres qui ont vraiment compté, il y a son amitié avec Daniel Balavoine dont la mort accidentelle en 1986 a été un traumatisme pour beaucoup : "C'est une avalanche qui m'a emportée, se souvient Jeanne Mas. C'était plus qu'un meilleur ami, je l'admirais comme un père. Il m'a donné confiance en moi, m'avait mise sur un piédestal et, sans lui, je n'étais plus qu'une pierre qui glissait vers le bas. Après lui, même si je me suis toujours battue, j'ai bien senti qu'il me manquait l'étincelle. Il est irremplaçable. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui a ce courage ?"

Jeanne Mas a la nationalité américaine depuis quatre ans. Sa fille aînée de 30 ans vit à Paris. Son fils de 27 ans est installé à New York. Elle continue les allers-retours, notamment en ce moment pour défendre son livre mais aussi pour remonter sur scène pour le spectacle Stars 80 actuellement en tournée. Elle prévoit une date en solo au printemps 2020 à l'Olympia de Paris.