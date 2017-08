Jenaye Noah, divine sirène à Malibu : Elle affole dans son maillot échancré

Une beauté naturelle et des mensurations parfaites héritées de sa maman Heather Stewart-Whyte, top avant elle, un joli métissage provenant de son célèbre papa, l'ancien champion de tennis, actuel entraîneur de Coupe Davis et de Fed Cup, et chanteur Yannick Noah, Jenaye Noah avait toutes les prédispositions pour percer dans l'univers concurrentiel du mannequinat.

En pleine ascension ces derniers mois, la sublime jeune femme de 19 ans passe son temps à voyager pour les besoins de sa nouvelle carrière, mais ce n'est pas tout. Après quelques jours de vacances en Espagne, en compagnie de son papa, mais aussi de son petit frère de 13 ans Joalukas, et de son petit ami à présent officiel, le handballeur Luc Abalo, Jenaye Noah se trouve à présent à des milliers de kilomètres de son amoureux. Le top de 19 ans s'est envolée pour la Californie et Los Angeles.

Installée dans le quartier de Malibu, la petite soeur de Joakim Noah donne de ses nouvelles sur Instagram avec une photo pleine de sensualité. Allongé au bord de la piscine, le mannequin pose dans un maillot de bain une-pièce jaune très échancré au niveau de la poitrine, proposant un savoureux side boobs.