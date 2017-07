Jenaye Noah en couple : Première photo avec son chéri, Luc Abalo

Ils ne posent pas comme un couple, mais Jenaye Noah et Luc Abalo partagent pour la toute première fois une photo ensemble.

En vacances dans les Baléares avec son célèbre papa Yannick Noah et son demi-frère de 13 ans Joakulas, dont la mère est Isabelle Camus (fille du producteur Jean-Claude Camus), Jenaye Noah a convié son amoureux à se joindre à eux. Une invitation qui en dit long sur le sérieux de leur relation.

Si le top de 19 ans, en pleine ascension, avait précédemment partagé des images de ses vacances en famille, il n'avait pas été question de la présence de Luc Abalo. Soit le handballeur de 32 ans, coéquipier des frères Karabatic au PSG, n'était pas encore arrivé, soit Jenaye Noah n'était pas encore prête à divulguer l'information. Toujours est-il que la magnifique fille de Yannick Noah, née de la relation du capitaine des équipes de Coupe Davis et de Fed Cup avec Miss Suède 78 Cecilia Rodhe, s'affiche officiellement pour la première fois avec son compagnon.

C'est via Instagram que le mannequin signé chez Storm en Grande-Bretagne et Elite en France a franchi le pas mardi 25 juillet 2017, proposant une photo. En crop top noir, Jenaye Noah surplombe Luc Abalo alors que le couple pose dans un rocher, première photo à deux localisée à Palma de Majorque, comme les précédentes mises en ligne par Jenaye. "We climb moutains" ("Nous gravissons des montagnes"), indique-t-elle en légende.