Jenaye Noah amoureuse : En couple depuis "quatre mois" avec une star du hand

On se doutait que les petits surnoms qu'ils se donnent sur les réseaux sociaux se voulaient bien plus qu'amicaux, et on n'avait pas tort. Fortement suspecté d'entretenir une relation très privilégiée avec l'un des tops montants du moment, Jenaye Noah, le fille de Yannick Noah, le handballeur Luc Abalo vient de confirmer pour la toute première fois qu'ils forment bel et bien un couple.

C'est au cours d'une interview réalisée pour Paris Match depuis le Marrakech du rire que le sportif appelé "Luc Skywalker" par les journalistes, évoque son histoire avec Jenaye Noah. "C'est une vraie histoire", tient-il à assurer d'emblée. Il ne s'agit pas là d'une petite aventure de quelques jours. La preuve : "Ça fait quatre mois que nous sommes ensemble", avoue-t-il.

Malgré leur différence d'âge, elle a 19 ans et lui 32, Jenaye et Luc ont tout de suite accroché. "Ça a été un peu comme une évidence, on s'est très vite apprécié. Dès le départ, j'ai été surpris des conversations qu'on avait. On a beaucoup de points en commun ! L'art en est un", confie le handballeur.

Si le coéquipier des frères Karabatic a déjà connu l'amour, notamment avec une jolie blonde, les centres d'intérêt communs ont souvent fait défaut. Mais Jenaye remplit tous les critères pour le séduire : "Pour ma part, j'avais du mal à rencontrer une femme qui me plaisait physiquement et qui avait les mêmes centres d'intérêt que moi. Avec Jenaye, c'est totalement le cas."

Le couple a été démasqué à la fin du mois de juin lorsque Luc Abalo avait qualifié la sublime fille de Yannick Noah de "girl so pretty" ("si jolie fille"), alors qu'elle faisait la couverture de Madame Figaro. De son côté, le top en pleine ascension avait appelé le handballeur son "bae" (son "chéri"), en légende d'une photo postée depuis Londres sur sa page Instagram.

Reste maintenant à savoir si Yannick Noah approuve leur relation...