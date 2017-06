Jenaye Noah et Lily-Rose Depp : Mannequins stars à Tokyo, pour Chanel

Arrivée à Tokyo le mardi 30 mai, l'actrice et mannequin de tout juste 18 ans – un anniversaire qu'elle a continué de célébrer – y a retrouvé la ferveur des défilés de mode. Idem pour l'irrésistible Jenaye Noah, dernièrement vue au 70e Festival de Cannes et castée par Chanel pour ce nouveau fashion show. Comme en décembre à Paris, la fille de Yannick Noah et Heather Stewart-Whyte a régalé les chanceux invités de l'événement. La jeune femme inscrit son nom dans les petits papiers de la prestigieuse enseigne.

Willow Smith (fille de Will et Jada Pinkett Smith), Sistine Stallone (fille de Sylvester Stallone et Jennifer Flavin), Selah Marley (fille de Lauryn Hill et Rohan Marley, et petite-fille de Bob Marley), l'actrice Ellie Bamber et Caroline de Maigret étaient également de la partie.

Un air de Fashion Week souffle sur la modosphère ! Ce vent frais est bienvenu, à quelques semaines du début d'une nouvelle série de semaines de la mode, consacrées aux collections masculines.