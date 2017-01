Jennifer Lopez : Angélique pour fêter sa collaboration avec Giuseppe Zanotti

"Les rêves deviennent réalité", écrit JLo sur Instagram en légende d'une photo d'elle devant une vitrine de Neiman Marcus, à Beverly Hills. Le centre commercial de luxe a accueilli les invités de la soirée de lancement de GiuseppexJennifer, nom de la collection de chaussures de Giuseppe Zanotti et Jennifer Lopez. La superstar de 47 ans y a évidemment assisté. Elle portait pour l'occasion une robe blazer Cushnie & Ochs (collection croisière 2017) et des sandales "Leslie" de la ligne Giuseppe pour Jennifer Lopez.

L'actrice Vivica A. Fox et le rappeur French Montana se sont également rendus au Neiman Marcus jeudi soir, pour soutenir Jennifer Lopez. La maman de Max et Emme (8 ans, nés de son mariage passé avec le chanteur Marc Anthony) a poursuivi sa soirée au restaurant Spago, toujours à Beverly Hills.

Après JLo, Giuseppe Zanotti s'est associé à un autre chanteur, l'ex-membre du groupe One Direction et petit ami du top model Gigi Hadid, Zayn Malik. La collection "Giuseppe for Zayn Malik" est sortie le 28 janvier.