Jennifer Lopez harcelée : Elle craint pour sa sécurité et celle des jumeaux...

Jennifer Lopez a fait appel à la justice pour se protéger. Selon les informations du site américain TMZ, la bomba latina craint pour sa sécurité ainsi que celle de ses enfants, après qu'un homme a passé beaucoup de temps à la harceler...

La chanteuse de 47 ans a porté plainte contre un certain Timothy McLahanan ce mercredi 4 janvier, assurant qu'il l'a suivie depuis Los Angeles jusqu'à Las Vegas pour assister à ses concerts. L'homme en question lui a aussi envoyé des emails ainsi que des fleurs, des attentions un peu trop encombrantes pour Jlo, qui a déjà eu à faire à lui par le passé.

Jenny From The Block a rappelé au juge qu'il a déjà été arrêté pour s'être pointé devant son domicile de Los Angeles et être entré avec effraction dans sa propriété. Le garde du corps de Jennifer Lopez a précisé que Timothy McLahanan n'était pas originaire de la région, il le décrit comme "un homme de passage". Il rajoute en outre qu'il traîne plusieurs casseroles derrière lui puisqu'il a déjà été arrêté par le passé pour menace et détention illégale d'armes à feu.

Inquiète pour sa sécurité et celle des jumeaux Emme et Max (8 ans, qu'elle partage avec son ex-mari Marc Anthony), la nouvelle chérie du rappeur Drake a obtenu une ordonnance de restriction à l'égard de son harceleur. Il a désormais l'interdiction d'approcher la famille de Jlo à moins de 100 mètres. Espérons que cela suffise.

