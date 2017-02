Jérémy et Candice (Koh-Lanta) "amoureux" ? Un candidat en a trop dit !

Participer à Koh-Lanta, L'île au trésor (TF1) ne leur a pas suffi !

Quelques mois après leur aventure au Cambodge, plusieurs candidats ont pris la décision de s'envoler de nouveau pour l'Asie du Sud-Est afin de refaire leur Koh-Lanta. C'est Jean-Luc qui est à l'origine de ce projet. Il l'a pensé afin de remonter le moral de son ami Jérôme, qui a eu bien du mal à digérer son élimination face à Julie lors de la fameuse étape des ambassadeurs. "Il en avait gros sur la patate. Il avait l'impression d'avoir pété sa vie, son aventure était morte", a confié l'ex-chef des jaunes.

Jérôme, Amandine, Sandrine et Jean-Luc ont donc pris la décision de retourner sur "leur île" lundi prochain et de vivre dans les mêmes conditions que pendant Koh-Lanta. Ils rejoindront ainsi Jérémy et Candice, déjà sur place. Et, si l'on en croit les indiscrétions de Jean-Luc, la jolie blonde et l'ancien acolyte de Jesta seraient... en couple : "Nous retrouverons Candice et Jérémy à Phnom Penh, les amoureux sont déjà sur place." Pour l'heure, les principaux intéressés n'ont pas réagi à ces déclarations.

La rumeur d'une supposée idylle couraient déjà depuis un petit moment, les deux candidats ayant partagé de nombreux clichés d'eux posant ensemble. En effet, Jérémy s'est mis en tête de faire le tour de l'Asie. Et la semaine dernière, Candice a rejoint le beau brun au Sri Lanka. Si leur histoire d'amour est avérée, ces deux-là forment le second couple de Koh-Lanta, L'île au trésor. Peu de temps après le tournage en effet, Benoît et Jesta ont craqué l'un pour l'autre. Très vite, les tourtereaux ont emménagé ensemble à Toulouse et partagent depuis leurs aventures sur les réseaux sociaux.