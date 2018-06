Jeremy Meeks papa : Chloe Green a accouché et présente le bébé

L'heureuse nouvelle de cette fin de semaine concerne Chloe Green et Jeremy Meeks ! Le couple a récemment accueilli son premier enfant (le deuxième du mannequin). Les heureux parents ont dévoilé l'identité du petit garçon sur les réseaux sociaux.

"We are pleased to announce the birth of our beautiful baby boy Jayden Meeks-Green", ont écrit Chloe Green et Jeremy Meeks en légende d'une photo de leur bébé, dans un body à pois. Jayden est né mardi 29 mai. Ses parents ce jeudi 7 juin pour annoncer l'heureux événement.

"Maman et bébé se portent bien. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de respecter notre intimité", ajoute la fille des milliardaires Tina et Sir Philip Green et son compagnon mannequin.