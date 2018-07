Jeremy Meeks: Tombée dans la chirurgie, son ex s'éclate avec des strip-teaseuses

Après l'incompréhension, la colère et les larmes, Melissa Meeks est passée à une nouvelle phase de sa rupture avec Jeremy Meeks (alias l'ex-taulard sexy), bien décidée à aller de l'avant et à ne plus s'apitoyer sur son sort.

En juin 2017, cette infirmière de 37 ans avait été publiquement humiliée par son compagnon de longue date lorsque la presse anglo-saxonne avait révélé qu'il l'avait quittée pour se mettre en couple avec l'héritière Topshop Chloe Green. Un an plus tard, Jeremy Meeks (34 ans) et Chloe Green (27 ans) sont devenus les parents d'un petit Jayden (né le 29 mai dernier) et Melissa Meeks est de nouveau officiellement célibataire après que son divorce avec celui dont elle partageait la vie depuis 2008 a été prononcé par la justice début juin. Le 16 juin, le site TMZ révélait par ailleurs l'un des arrangements de l'ex-couple : Melissa Meeks a accepté de renoncer à la garde principale de leur fils Jeremy Jr. (9 ans) en échange d'un gros chèque à "six chiffres". Le garçonnet déménagera très prochainement au Royaume-Uni pour y vivre avec son père, Chloe Green et son nouveau petit frère.

Fière de sa nouvelle plastique

Visiblement très heureuse de ce dénouement pour le moins surprenant, elle qui est également mère d'un garçon de 12 ans et d'une fille de 17 ans nés de précédentes relations, Melissa Meeks est réapparue le 30 juin dernier à Las Vegas à l'occasion d'une soirée dans un club de strip-tease organisée pour célébrer en grande pompe son divorce. Déterminée à capitaliser son histoire, la jeune femme a profité de cet événement pour prendre la pose dans une courte robe noire qui moulait efficacement sa nouvelle silhouette, enchaînant ensuite les poses avec les strip-teaseuses de la soirée. Bonne ambiance assurée !

L'été dernier, Melissa Meeks avait révélé aux médias qu'elle avait subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique pour s'offrir un nouveau départ. Implants mammaires, lèvres repulpées et pommettes lissées, la jeune femme a quelque peu changé et semble très satisfaite du résultat. Sa confiance reboostée, elle a déclaré auprès du magazine People qu'elle était désormais prête à faire de nouvelles rencontres. "J'ai l'impression de me redécouvrir. J'ai hâte de commencer ce nouveau chapitre de ma vie. Je suis célibataire et disponible, à 100% !", a-t-elle conclu. Prétendants, vous voilà prévenus.