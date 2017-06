Jérôme Toussaint : Recalé à The Voice, Christophe Maé lui offre une 2e chance

Christophe Maé a trouvé sa voix. Le célèbre chanteur du tube Il est où le bonheur nous présente son petit protégé Jérôme Toussaint, vainqueur du grand casting national AU BUREAU Elle est où la Voix. Le jeune homme a par ailleurs signé un contrat avec la grande maison de disques Warner Music France qui inclut la sortie d'un single prévue dans les prochains mois.

C'est une compétition sans faille que Jérôme Toussaint a souhaité mener face à "tous les jeunes talents de France". Grâce à ce concours qui s'est déroulé du 7 février au 5 juin, les équipes de AU BUREAU Elle est où la Voix ont dégoté la perle rare. À 29 ans, ce kinésithérapeute a tapé dans l'oeil des deux autres jurés Stéphane Bosc, directeur délégué de RFM, et Wladimir Pandolfo, directeur artistique du label Warner Music, avec une reprise de Kaleo, Way Down We Go. Grâce à sa victoire, Jérôme Toussaint aura, en plus de sortir un single, la chance de partager la scène de son nouveau mentor Christophe Maé lors d'une des dates de sa tournée.

Succédant à Maxim Nucci, celui qui pourrait intégrer le casting de The Voice lors de la saison prochaine a fait du beau travail en sélectionnant l'artiste originaire de Bresles (60) qui avait déjà participé à un célèbre concours. Souvenez-vous, on avait pu apercevoir le chanteur aux portes des auditions à l'aveugle dans le célèbre télé-crochet de TF1, The Voice. Malheureusement, aucun juré ne s'était retourné.

Qu'importe, Jérôme Toussaint peut désormais compter sur la présence du célèbre chanteur très populaire auprès des Français !