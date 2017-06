M. Pokora quitte The Voice ?

Les jurés de The Voice font l'objet de nombreuses rumeurs quand l'été approche : Seront-ils là l'an prochain ? Cette fois, c'est M. Pokora qui est au coeur des interrogations. Le site de Voici avance que le chanteur ne sera pas de la partie pour la nouvelle saison de l'émission-phare de TF1, sa performance n'aurait pas convaincu les producteurs et ils songeraient à le remplacer par Christophe Maé... Mais d'après nos informations, rien n'est scellé du tout pour la star !

L'an passé, c'était Zazie qui partait et Maître Gims qui arrivait, pourtant, lors des shows de The Voice saison 6, l'interprète du tube Zen était bien de l'aventure ! Selon nos infos, Florent Pagny, Mika, Zazie et M. Pokora sont encore au casting des coachs/jurés et les contrats se négocieront en septembre, comme chaque année. Il est vrai que celui qui chante Savoir aimer signe toujours très tôt, mais c'est pour des raisons logistiques : une fois qui retourne chez lui en Patagonie, il est très difficile à joindre !

Pour le moment donc, pas d'inquiétude pour les fans de Matt Pokora, cheveux blonds platine ou pas, son avenir reste lié à celui de The Voice. D'autant plus que c'est son protégé, Lisandro, qui a remporté la finale ce samedi 10 juin !