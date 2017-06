M. Pokora : Adieu le blond, place à une nouvelle tête !

Avec l'été en ligne de mire, M. Pokora semble avoir besoin de changement. Le chanteur et heureux coach victorieux de The Voice a changé de tête, délaissant le blond platine mais gardant sa coupe en pétard.

Sur les réseaux sociaux, des récentes photos du chanteur le montrent abordant une nouvelle couleur de cheveux, entre le blond et le châtain clair. "Back to basics", a commenté M. Pokora. Le beau gosse de 31 ans avait déjà abandonné une première fois son blond platine, très largement copiée par la jeune population, en janvier 2016. Il avait surpris et divisé ses fans avec cette couleur quelques mois plus tôt, au printemps.

M. Pokora est actuellement en tournée estivale avec son My Way Tour, suite logique de son album de reprises My Way, récemment certifié disque de diamant (pour 500 000 copies).