Jessica Biel : Son fils Silas (2 ans) lui en fait voir de toutes les couleurs !

La vie de maman n'est pas de tout repos, surtout lorsque l'enfant en question a un caractère bien trempé. Mère comblée d'un adorable petit Silas, fruit de ses amours avec Justin Timberlake, Jessica Biel a révélé que leur fils de 2 ans leur en faisait voir de toutes les couleurs.

De passage sur le plateau de l'émission The Late Show with Stephen Colbert le 9 septembre pour assurer la promotion de sa nouvelle série The Sinner, l'actrice de 35 ans s'est joyeusement confiée sur son bout de chou, admettant que le chaos pouvait parfois régner en maître dans leur vie. "Chaque recoin de la maison est couvert de chocolat, d'autocollants, de pâte à modeler, de miettes et d'on ne sait quoi. Tout est recouvert de tout", a-t-elle déclaré.

Confirmant les précédentes déclarations de son mari, qui avait raconté en février dernier que Silas était en "pleine crise des 2 ans", Jessica Biel a ensuite évoqué tous les objets qu'elle devait éviter de trop exposer sous les yeux de son fils, qui attrape tout sur son passage, avant de blâmer les amis de Justin Timberlake, qui troublent parfois le calme de leur maison alors que leur enfant est endormi. "Que Dieu les préserve de se réveiller en plein milieu de la nuit. Vous savez, si vous réveillez mon fils en pleine nuit par accident, vous êtes mort à mes yeux. Mes amis sont calmes, sages, pudiques. [Justin] est un musicien fou", a-t-elle poursuivi.

Se sentant finalement coupable d'avoir décrit Silas comme un enfant terrible, Jessica Biel a souhaité se rattraper. "Tout n'est pas si terrible, en fait. C'est le plus merveilleux petit garçon de tous les temps. Je me sens vraiment mal maintenant ! Il est mignon. Il est drôle", a-t-elle conclu.