Jessica Chastain attaquée en pleine rue... par un cheval !

Jessica Chastain a connu une mésaventure, le 26 mai 2019. Alors qu'elle se baladait dans les rues de ce qu'il semble être New York, l'actrice de 42 ans approche un cheval. Œillères et surfaix, cet équidé semble traîner une calèche, comme on en voit parfois dans la rue. La tentation était trop grande pour Jessica Chastain, qui a tenu à s'approcher et à caresser le cheval.

Seulement, l'équidé, d'une robe grise mouchetée, n'a pas vraiment apprécié la présence de l'actrice, à l'affiche de X-Men : Dark Phoenix. "Sommes-nous autorisés à caresser le cheval ? Je ne voudrais pas faire quelque chose qui puisse l'énerver...", s'exclame Jessica Chastain, qui n'a pu finir sa phrase. Elle a été coupée par la morsure brève, mais puissante de l'équidé près de son sein gauche.

Un cri de douleur s'émane alors de l'actrice, qui se retrouve très surprise du geste soudain de l'animal. Après avoir essayé de créer un ultime contact de tendresse avec le cheval, Jessica Chastain se résigne. "Okay, je ne te caresse plus désormais !", déclare t-elle.