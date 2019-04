Jessica Chastain divine avec son mari, face à Conchita Wurst au look SM

Même si la presse allemande rapporte que cette nouvelle édition des Goldene Kamera - qui récompense plusieurs domaines - a signé sa pire audience historique avec seulement 2,3 millions de téléspectateurs, les stars n'ont pas boudé leur plaisir de prendre la pose sur le tapis rouge.

On a ainsi pu compter sur la présence de l'actrice Jessica Chastain, absolument sublime dans une robe bustier de soirée bleue, signée de la maison Elie Saab. La star de 42 ans, qui a obtenu le prix de la meilleure actrice internationale, avait opté pour des bijoux de chez Piaget. Elle a pris la pose au bras de son séduisant mari Gian Luca Passi de Preposulo. L'année s'annonce chargée pour Jessica Chastain puisqu'elle est attendue dans trois films : X-Men: Dark Phoenix de Simon Kinberg, Ça : Chapitre 2 d'Andrés Muschietti et Eve de Tate Taylor !

Sur le tapis rouge, il fallait aussi compter sur la chanteuse autrichienne Conchita Wurst. L'ex-gagnante de l'Eurovision, qui a récemment dévoilé une surprenante nouvelle tête pour les besoins d'un clip, avait opté pour un look d'inspiration sada maso : bustier à bretelles en latex, gants en cuir et gros colliers métalliques. En revanche, elle avait de nouveau les cheveux courts et bruns après avoir opté pour un style décoloré.

On a également noté la présence de la controversée jeune activiste écolo Greta Thunberg.

Le palmarès :

Meilleur journal télévisé

Stephan Lamby - Im Labyrinth der Macht – Protokoll einer Regierungsbildung

Meilleur documentaire télévisé catégorie nature et environnement

Dirk Steffens - Terra X: Faszination Erde

Meilleure série documentaire

Kai Pflaume - Zeig mir deine Welt

Meilleur artiste ou groupe allemand

Pur

Meilleur artiste ou groupe international

George Ezra

Meilleure actrice internationale

Jessica Chastain

Prix spécial dit Lifetime play international

Vanessa Redgrave

Meilleure série

Der Pass

Meilleur téléfilm

Aufbruch in die Freiheit

Meilleur acteur

Albrecht Schuch pour Der Polizist und das Mädchen

Meilleure actrice

Anna Schudt pour Aufbruch in die Freiheit

Meilleure jeune actrice

Milena Tscharntke

Prix ​​spécial pour la Protection du climat

Greta Thunberg

Prix du public pour la série la plus populaire

Der Bergdoktor