Jessica Simpson a accouché ! Découvrez le joli prénom de sa fille

"Nous sommes si heureux et fiers de vous annoncer la naissance de notre fille parfaite Birdie Mae Johnson", a-t-elle écrit, photo du nourrisson à l'appui. Une petite fille qui pèse tout de même près de 5 kilos ! La petite famille compte désormais cinq membres puisque Jessica Simpson et son mari, Eric Johnson, un ancien joueur de football américain, sont également parents d'un garçon prénommé Ace Knute (5 ans) et d'une fille, Maxwell Drew (6 ans).

Le couple avait annoncé l'arrivée de ce troisième enfant en septembre dernier, révélant au passage le sexe du bébé. Depuis, la chanteuse s'était amusée à partager sur Instagram des anecdotes et mésaventures plus ou moins amusantes liées à sa grossesse : des pieds gonflés, un ventre XXL, des toilettes cassées... Des touches d'humour qui n'ont pas manqué de faire rire ses quelque 4,6 millions d'abonnés.