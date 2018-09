Jessica Simpson enceinte : Un troisième bébé à 38 ans !

Jessica Simpson et son époux Eric Johnson s'apprêtent à remettre le nez dans les couches ! À tout juste 38 ans, la chanteuse et actrice vient en effet d'annoncer sa troisième grossesse. Un heureux événement qu'elle a officialisé mardi 18 septembre 2018 sur sa page Instagram, révélant par la même occasion le sexe du bébé. "SURPRISE... Une petite fille fera de nous une famille de cinq. Nous ne pourrions pas être plus heureux d'annoncer ce précieux cadeau de la vie", a-t-elle écrit en légende d'une photo qui montre ses deux aînés au milieu de ballons roses.