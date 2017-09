Jessica Simpson : Ivre et grimaçante, elle titube et manque de tomber au sol

Soirée très, très alcoolisée pour Jessica Simpson. Mardi 19 septembre, c'est à la sortie du restaurant branché Craig's à Los Angeles que la chanteuse et styliste américaine a attiré l'attention des paparazzi. Ce soir-là, la célèbre blonde venait de fêter les 38 ans de son mari Eric Johnson (né le 15 septembre) à l'occasion d'un dîner organisé en petit comité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le couple n'avait pas bu que de l'eau au cours de son repas.

Ivre, accrochée au bras de son époux, Jessica Simpson est apparue en grande forme mais légèrement titubante pour regagner leur véhicule. Étourdie par les flashs des caméras, la star, tout de noir vêtue, a quelque peu perdu l'équilibre en cours de chemin. Très amusée par la situation, la maman de Maxwell (5 ans) et Ace (4 ans), très maquillée, a profité de ce moment pour adresser des grimaces peu flatteuses aux photographes. En définitive, plus de peur que de mal pour la star américaine, qui a frôlé l'entorse à la cheville.

En couple depuis sept ans et mariés depuis 2014, Jessica Simpson et Eric Johnson n'ont jamais paru aussi proches et complices. Dimanche, la grande soeur d'Ashlee Simpson s'était ainsi emparée de son compte Instagram pour publier un cliché cocasse où elle expose ses fesses, se disant "tellement chaude" pour l'anniversaire de son mari. Ça se voit !