Jessica Simpson très sexy pour ses 37 ans, topless et tout en cambrure

Jessica Simpson est on ne peut plus fière de ses courbes de rêve. L'ancienne chanteuse country devenue femme d'affaires a retrouvé la ligne, après deux grossesses et plusieurs mois de galère pour perdre ses kilos.

Mais, à 37 ans, la spécialiste du yo-yo semble enfin s'être stabilisée. "Va te faire voir, 36 ans", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle, publiée à l'occasion de son anniversaire, et qui la montre torride dans sa piscine. En maillot et tout en cambrure dehors, la pétillante blonde a affiché ses formes affolantes sans l'ombre d'un complexe !

Il faut dire que Jessica Simpson, mariée depuis trois ans à Eric Johnson, travaille dur pour entretenir ce corps de rêve. Après la naissance de ses deux enfants, Maxwell (5 ans) et Ace (4 ans), l'ex-ambassadrice de la marque Weight Watchers a adopté une alimentation saine et une routine sportive implacable.

"Je suis très dure avec moi-même et je suis persuadée que tout se travaille, et c'est tant mieux. J'aime bien mes jambes, mais ce que je préfère c'est mon nez, car il n'est pas parfait. Récemment, je me suis aussi mise à aimer mon ventre, parce que je m'entraîne tellement dur - savoir que des bébés ont grandi dedans et que j'ai réussi à le transformer autant, ça me rend fière", confiait-elle au magazine Women's Health l'été dernier.

D'après le site Inquisitr, elle s'entraîne cinq jours par semaine, dont trois séances de cardio et de renforcement avec son coach et deux autres toute seule. Elle veille à marcher trois kilomètres pour chaque repas qu'elle prend et regarde ses séries télé préférées sur son tapis de course plutôt que sur le canapé. Côté alimentation, elle mise sur un régime pauvre en glucides, mais riche en protéines, notamment du saumon ou du poulet accompagnés de légumes ou salade, évite les produits raffinés ainsi que le sucre. On n'a rien sans rien !