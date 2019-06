Jessica Thivenin enceinte et apeurée : "Je ne sais rien sur les bébés"

Il y a quelques jours, Jessica Thivenin et son mari Thibault ont appris une terrible nouvelle. La jeune femme qui est enceinte de son premier enfant a été opérée afin d'éviter un accouchement prématuré. Elle est même contrainte à rester alitée pendant les quatre derniers mois de sa grossesse. Si son chéri fait tout pour lui remonter le moral, la star de télé-réalité, n'ayant pas le droit de faire grand-chose de ses journées, a le temps de cogiter... et de stresser. Elle s'est confiée sur les réseaux sociaux.

"Je suis au bout de ma vie", lâche-t-elle d'emblée, le visage un peu pâle. "Avec toutes ces histoires, (...) d'avoir peut-être une naissance prématurée, je me rends compte que je ne sais absolument rien sur les bébés. J'avais prévu de m'en occuper vers le 6e mois, je me suis dit que j'avais le temps et puis là, je me rends compte que je ne sais rien. Je ne suis pas bien du tout", explique-t-elle ensuite.

Jessica Thivenin donne ensuite un exemple : "Ma mère me parle d'une huile pour le périnée. Je ne sais pas ce que c'est, le périnée. Je connais que le péroné qui est un muscle de la jambe (sic)." Le périnée, qui est un ensemble des tissus entre l'anus et les parties génitales, doit être assoupli pour faciliter l'accouchement. Pour ce faire, on peut utiliser la fameuse huile dont lui parle sa maman. Désespérée, Jessica poursuit : "En fait je ne sais vraiment rien de tout sur ce qui va se passer et sur ce qui va m'arriver et sur tout ce qu'il faut faire. Je sais juste qu'il faut manger sainement, que j'hydrate bien mon corps pour l'élasticité... Mais voilà, je suis en pleins doutes et je suis en train de me dire que je vais être trop nulle."

Que la jolie blonde se rassure, toutes les futures mamans passent par là. Et puis, maintenant qu'elle est contrainte à rester alitée, elle a tout le temps de potasser !