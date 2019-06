Jessica Thivenin enceinte : sortie d'hôpital et nouvelle contrainte au quotidien

Lundi 17 juin, Jessica Thivenin a inquiété ses fans. Partie consulter un anesthésiste à l'hôpital en vue de subir un cerclage – intervention chirurgicale qui consiste à fermer le col de l'utérus pour que la grossesse puisse se poursuivre jusqu'à son terme –, elle finalement été opérée sur-le-champ. Sortie de l'hôpital ce mardi 18 juin, Jessica Thivenin a expliqué sur Instagram qu'elle devait rester alitée jusqu'à son accouchement.

Pendant 16 semaines, soit quatre mois, la femme de Thibault Kuro Garcia ne doit pas bouger et rester allongée le plus possible afin d'éviter tout accouchement prématuré. Inutile de dire que la fin de la grossesse de la star risque de lui sembler bien longue ! "Je pense que, dans 4 mois, je vais être plus hyperactive que jamais", a-t-elle aussi déclaré. De retour chez elle, la jolie blonde et son chéri ont réaménagé la maison afin d'éviter à Jessica de monter à l'étage. Elle va donc se contenter de vivre uniquement au rez-de-chaussée.

Si Jessica Thivenin a admis il y a quelques jours que toutes ces complications étaient un coup dur, hier, en story, elle a aussi dévoilé sa force de caractère. "Je voulais juste vous dire merci pour vos messages, pour votre bienveillance, car ça réchauffe le coeur, ça fait du bien au moral et si je partage ma grossesse un peu difficile, c'est pour montrer qu'il y a des moments difficiles pour tout le monde. Dans ma vie, j'ai ce que je veux, je suis heureuse. Mais au final, regardez, ça peut arriver à tout le monde. Il faut garder le moral", avait déclaré la jeune femme de 29 ans depuis son lit d'hôpital.

De son côté, le futur papa se montre bien discret. Nul doute qu'il se consacre entièrement à Jessica qui a certainement besoin qu'on lui remonte le moral et surtout qu'on la divertisse !