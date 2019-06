Jessica Thivenin enceinte : son mari Thibault a-t-il révélé le sexe du bébé ?

Jessica Thivenin est actuellement enceinte – déjà de 4 mois et demi ! – de son premier enfant dont on ignore encore le sexe. Ce 4 juin 2019, la star des Marseillais de W9 a souhaité sonder ses abonnés sur Instagram afin de connaître leurs prédictions à propos du sexe de ce futur bébé... et même son mari Thibault Garcia, qui est bien placé pour en savoir plus, a participé !

"Petit BEB'Z d'amour. Fille ou garçon vous pensez ?", a écrit la jolie Jessica (29 ans) en commentaire d'une photo d'elle assise sur un canapé blanc, ses mains posées sur son ventre arrondi. De manière inattendue, les internautes ont alors vu le beau Thibault prendre part au sondage en postant un émoji princesse. Il faut dire qu'il aimerait beaucoup avoir une petite fille pour l'appeler Carmen, comme il l'a récemment révélé sur YouTube... Évidemment, il n'en fallait pas plus pour que des internautes prennent ce message au pied de la lettre et soient ravis d'apprendre que le couple attend une petite fille... Que de précipitation !

Pour rappel, au cours de leur dernier entretien publié sur YouTube, Jessica indiquait qu'elle aimerait de son côté appeler son enfant Ange si c'est un garçon et Ivana ou Carla si c'est une fille. On apprenait ensuite que Thibault, en pleine couvade, avait pris du poids et que les parents des jeunes mariés avaient pleuré en apprenant la nouvelle de la grossesse. Thibault avait également évoqué son quotidien difficile : "Tout est de ma faute, il pleut c'est ma faute. (...) Toute la journée, je prends cher." "Des fois, je me rends compte je suis bipolaire", avait alors répondu sa femme, attendrie.