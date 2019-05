Jessica Thivenin : Enceinte, elle assume sa cellulite en bikini

Amoureux et heureux, Jessica Thivenin et Thibault Garcia partagent régulièrement des instants de bonheur à deux sur les réseaux sociaux. Emménagement à Dubaï, vacances de rêve tout autour du monde en amoureux, le couple fait rêver leurs nombreux fans qui les suivent sur les réseaux sociaux. Des photos parfaites et souvent retouchées qui créent parfois la polémique. Pourquoi ? Tout simplement parce que certains fans regrettent le fait que les réseaux ne reflètent pas la réalité.

Mais ça, c'était avant ! Le 25 mai 2019, Jessica Thivenin riposte et partage plusieurs photos d'elle en bikini au bord d'une piscine "Petit coin de paradis pour nos 2 ans ❤️" Sur ces clichés, on découvre ainsi son joli baby bump mais aussi son corps au naturel. Immédiatement, les internautes réagissent et félicitent la jeune femme : "J'adore. Elle assume. Elle a pas lissée la cellulite. On en a toutes. That's life!", "Merci de nous montrer vos petites imperfections qui montrent que vous êtes "humaine" comme nous.", "Ça fait plaisir de voir aucune retouche sur la cellulite enfin quelqun qui s'assume. Magnifique."

Jessica aurait-elle cédé à la tendance du "Celfie"? Cette tendance avait pour but d'afficher fièrement et sans complexe son corps et notamment sa cellulite. La photo doit d'ailleurs être postée un samedi, comme ce qu'a fait Jessica, avec le hashtag #cellulitesaturday, mais qui n'apparaît pas cependant sur sa photo.



Dans tous les cas, Jessica Thivenin prouve qu'elle assume son corps, et elle paraît même plus épanouie que jamais ! Interviewé par Monsieur Kuro sur Youtube, Jessica explique réfléchir au choix du prénom de son futur bébé : "C'est une embrouille ! On est pas du tout d'accord ! Thibault a un prénom dans sa tête, il lâche pas l'affaire, c'est Carmen si c'est une fille. Du coup, pour le sexe, on préfère un garçon car il est vraiment focalisé sur Carmen !","Moi j'aime bien Ivana, Ciara, et pour un garçon Ange. (...) On va d'abord éliminer un sexe et après on choisira un prénom."

L'accouchement de Jessica est prévu pour la fin d'année, le couple a encore quelques mois pour se mettre d'accord...