Jessica Thivenin enceinte : première photo de son joli baby bump

Comme l'a précisé Jessica Thivenin, c'est dans six mois qu'elle donnera naissance à son enfant. Rendez-vous donc à la fin de l'année pour découvrir son visage (on espère que le couple divulguera le sexe du bébé avant).

En février dernier, la star aux 3,9 millions de followers nous avait fait des confidences sur son envie de devenir mère... alors qu'elle était déjà enceinte, certainement sans le savoir déjà. Elle nous confiait avec émotion : "On y pense [à devenir parents, ndlr]. Des fois on va se dire allez on y va, on envoie tout. Mais des fois on va se dire qu'il faut peut-être attendre un peu et laisser faire les choses. Jessica Thivenin nous avait également confirmé que sa grossesse ne serait pas un argument pour la faire revenir en France. Sa vie à Dubaï lui plaît et elle s'imagine bien à l'instar de Jazz, élever son fils ou sa fille là-bas.

Quelques heures après avoir dévoilé son baby bump, Jessica Thivenin a posté sur les réseaux sociaux une vidéo d'elle découvrant les images de son échographie. "Je crois que je réalise pas qu'il y a quelqu'un dans moi", a-t-elle commenté.