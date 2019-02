Jesta et Benoît (Koh-Lanta) bientôt parents : Message à leur bébé et régime !

Jesta et Benoît ont tout pour être heureux. La finaliste de Koh-Lanta, l'île au trésor (2016) et son futur mari qui n'est autre que le grand gagnant de l'émission, attendent leur premier enfant. De retour de leur voyage à Dubaï, les amoureux ont dévoilé une nouvelle photo du baby bump de la jeune femme et ont fait une belle déclaration d'amour à leur futur bébé.

C'est sur Instagram que la jolie brune a posté un cliché d'elle et de son ventre arrondi. Habillée d'une robe verte, elle pose la main sur son baby bump, le mettant ainsi encore plus en évidence et le regarde tendrement. Une belle image commentée : "On t'aime déjà tellement, mais tellement fort avec papa... tu n'imagines même pas."