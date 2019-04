Jesta (Koh-Lanta) enceinte : la chambre de bébé commence à prendre forme

Très (très) active sur les réseaux sociaux, Jesta ne manque pas de partager les coulisses de son quotidien avec ses followers. La jeune femme, grande adepte d'Instagram où elle compte 730 000 abonnés, a ainsi publié plusieurs story dans lesquelles on a pu voir qu'elle se prépare à accueillir son premier enfant.

"Certains d'entre vous l'ont soupçonné, d'autres un peu plus remarqué... C'est aujourd'hui, avec une grande fierté et beaucoup d'émotions que nous vous annonçons que bébé est en chemin pour venir nous combler de bonheur et d'amour d'ici quelques petits mois", écrivait l'ex-candidate de Koh-Lanta, L'île au trésor (TF1 en 2016). La jeune femme de 25 ans est en couple avec Benoît, qu'elle a rencontré dans l'émission d'aventures. Les amoureux se sont fiancés à New York et prévoient de se marier prochainement.

Sur Instagram, entre le 19 et le 20 avril 2019, Jesta a partagé avec ses abonnés des images de sa jolie maison, dévoilant notamment la future chambre de bébé. L'ancienne aventurière, désormais blacklistée du jeu, attend un petit garçon et la chambre, qu'elle avait montré vide et avec des cartons pas encore déballés, commence à prendre forme. C'est Benoît et son papa qui ont décidé de s'activer. Ils ont ainsi installé un berceau et monté une lit tipi. Du mobilier que la belle a dévoilé en vidéo.

Fatiguée par sa grossesse, Jesta aime évoquer son quotidien avec ses fans et elle en profite au passage pour donner ses petits conseils et astuces. Ainsi, si elle fait régulièrement la promotion de produits via des codes promos, elle explique toujours à quoi ils servent. La jeune femme, au ventre très arrondi, raconte par exemple qu'il est important de bien s'hydrater la peau. Nul doute que parmi ses abonnés, ceux qui s'apprêtent ou ont le projet d'avoir un enfant, prennent des notes !