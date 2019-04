Jesta (Koh-Lanta) enceinte : son EVJF et sa babyshower complètement dingues !

Jesta Hillmann s'apprête à vivre très prochainement deux grands événements : la naissance de son premier enfant et son mariage avec Benoît Assadi. Elle a donc choisi de célébrer son EVJF (enterrement de vie de jeune fille) et sa babyshower à quelques heures d'écart.

Samedi 27 avril 2019, la future maman de Juliann - prénom qu'ils ont déjà choisi pour leur petit garçon - a partagé sur Instagram et Snapchat les moments forts de ces événements. C'est au restaurant que tout a commencé. Au programme : dégustation d'énormes hamburgers et distribution de gages. L'ex-Survivor, parée de lunettes et d'un collier XXL qui informaient les badauds que c'était son EVJF, et ses invitées avaient un jeu de cartes qui leur dictait leur conduite. Jesta a par exemple dû danser la Macarena dans le restaurant alors qu'une de ses amies a été contrainte de boire son verre sans utiliser ses mains. Le petit jeu s'est ensuite poursuivi dans la rue : faire trois baisers à un barbu, trouver plusieurs objets, dont un préservatif, en moins de cinq minutes...

Plus tard, la bande de filles – dont font partie Charlène de Secret Story 11 et Amandine de Koh-Lanta 2016 – s'est rendue dans un hôtel. Toutes habillées de blanc, sauf Jesta qui portait une superbe robe à fleurs, elle ont dansé et fait d'autres jeux. La future maman et mariée devait par exemple reconnaître ce qu'on lui faisait goûter – ouf, il s'agissait d'un petit pot ! – alors qu'elle avait les yeux bandés. Toujours sans la vue, elle a ensuite été invitée à mettre une couche à un poupon et ce n'était pas gagné.

Après une nuit passée à l'hôtel, les filles se sont réveillées en douceur et ont customisé quelques futurs vêtements de Juliann.