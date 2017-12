Charlène (Secret Story 11) et la chirurgie : "Je pensais à mes seins mais..."

Charlène a intégré Secret Story 11 (NT1) en couple avec Benoît mais est allée seule jusqu'en finale. Si c'est finalement Noré qui a remporté le jeu, la jolie blonde en ressort changée. Pour Purepeople.com, elle se confie sur son aventure, mais pas seulement.

En effet, Charlène nous révèle ce qu'elle compte faire des 10 000 euros remportés dans Secret Story 11 : des voyages avec son amoureux, "mettre de côté" et "voir les projets" qui lui viennent.

Mais, quoi qu'il en soit, pas question de dépenser ses sous dans la chirurgie esthétique. Charlène est 100% naturelle et compte bien le rester. Même si à un moment, elle a pensé avoir recours à une augmentation mammaire... Heureusement, Benoît était contre. Et le beau gosse l'aime même avec les deux kilos pris lors de l'aventure. D'ailleurs, entre eux, tout va pour le mieux et les fiançailles serait "apparemment pour bientôt".

En bref, tout roule pour Charlène depuis sa sortie de Secret Story 11. La jeune femme avoue même que son couple est désormais plus fort, et qu'elle fait entièrement confiance à son chéri Benoît !

Une interview à retrouver dans notre player vidéo !

