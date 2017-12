Gagnant de Secret Story 11 : Noré remporte la finale avec 41,6% des voix

Dans Secret Story 11, l'heure du verdict est arrivée. Après quatorze semaines de jeu, nous allons enfin savoir qui de Laura, Barbara, Charlène et Noré va être désigné par le public comme grand vainqueur de l'aventure.

Séquences drôles et beaux discours

Avant de connaître le nom du gagnant, un retour sur le parcours de tous les Secrétistes est diffusé. Tous se sont rappelés les moments les plus forts et émouvants de leur aventure et ont eu le droit à leur épisode spécial de Mister Secret. Des ex-habitants ont aussi pu leur poser des questions et s'adresser à eux. L'occasion pour Alain de faire une belle déclaration à sa Laura, même chose du côté de Kamila pour Noré. Pour Barbara c'est Jordan qui a fait un discours en son honneur. Sans surprise, c'est enfin Benoît qui a apporté son soutien à Charlène.

Les habitants ont bien sûr aussi pu s'adresser au public. Laura a par exemple dévoilé que si elle gagnait l'émission, la moitié de l'argent serait investi dans son projet professionnel avec Marie. De son côté, Noré aimerait utiliser l'argent de l'émission pour construire sa petite maison avec Kamila. Barbara qui est partie trop jeune de chez elle voudrait avoir un studio pour se rapprocher de sa mère et de son petit frère. Enfin, Charlène, si elle gagnait, mettrait des sous de côté pour des projets professionnels et pour voyager.

Résultat des votes

Après un émouvant discours de la Voix, les habitants ont quitté la Maison des Secret. Arrivés sur le plateau, c'est stressés et émus qu'ils attendent de savoir qui a gagné.

Pour rappel, si l'on en croit notre estimation réalisée sur Twitter, c'est Laura qui était annoncée comme favorite cette année. En effet, quelques heures avant cette finale, elle capitalisait 46% des suffrages du public sur internet. Noré arrivait en deuxième position avec 30% des voix, Charlène et Barbara récoltaient 11% et 13%. Ce dernier prime a-t-il bouleversé ce classement ? Nous allons le savoir.

Après un suspense haletant, Christophe Beaugrand annonce que Charlène est la première éliminée dans la course. Barbara est troisième... Le suspense est donc à son comble entre Laura et Noré !

Christophe Beaugrand annonce ensuite officiellement que Noré est le grand gagnant de Secret Story 11 avec 41,6% des voix. Laura est deuxième avec 35,8% !