Jesta (Koh-Lanta) enceinte : le prénom de son fils dévoilé, il fait l'unanimité

La future maman et mariée a enfin dévoilé quel est le prénom de son bébé. Après un suspense haletant, Jesta et Benoît ont donc choisi un prénom masculin et il fait l'unanimité sur la Toile !

Le prénom de l'enfant a été révélé lors de la babyshower de Jesta, laquelle a été précédée quelques heures plus tôt de son enterrement de vie de jeune fille !

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater

En vidéos