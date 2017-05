Jim Parsons : La star de The Big Bang Theory a épousé son chéri !

Jim Parsons alias Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory est désormais un homme marié.

D'après les informations de la Page Six du New York Post, le comédien, qui a remporté quatre fois le Emmy Award du meilleur acteur dans une série comique, a épousé son amoureux de longue date Todd Spiewak à New York ce week-end.

Le porte-parole de l'acteur a confirmé que la cérémonie s'était déroulée au Rainbow Room à Manhattan le samedi 13 mai. Les deux tourtereaux avaient célébré leur quatorzième anniversaire de couple au mois de novembre dernier.

"Aujourd'hui, cela fait quatorze que j'ai rencontré cet homme (celui avec le micro) et c'est, sans conteste, la meilleure chose qui me soit arrivée au monde. Le plus beau cadeau qu'il ait pu me faire, c'est heureusement de ne plus m'emmener au karaoké. Et, il me semble bien que nous avions pris ce selfie avec notre appareil photo car, à l'époque, nos téléphones ne pouvaient pas encore le faire hahaha", écrivait Jim Parsons sur sa page Instagram, en légende d'une photo souvenir des amoureux.

Le comédien de 44 ans, que l'on a aussi vu dans les séries Amy et Ed, a rencontré son chéri en 2002 lors d'un blind date qui a eu lieu dans une salle de karaoke où Todd Spiewak s'était amusé à reprendre le titre de Cher I Found Someone. Une chanson qui tombait à point nommé !

Coline Chavaroche