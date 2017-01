Jo-Wilfried Tsonga remonté : Son embrouille avec Stan Wawrinka qui fait le buzz

Une fois le match terminé, les deux joueurs sont revenus sur leur altercation en conférence de presse, chacun cherchant à relativiser l'échange. "C'est un fait de jeu. À ce moment-là, je suis forcément un peu frustré, un peu énervé. Je parle un peu dans ma barbe. Lui vient vers moi en me disant 'qu'est-ce que tu dis ?' donc je lui dis et on échange. C'est un peu insignifiant. Je ne pense pas forcément avoir raison. On est dans le feu de l'action, on a envie de bien faire. Au final, le match se termine, on se sert la main", a commenté Jo-Wilfried Tsonga. "Ce sont des choses qui arrivent dans les matchs où il y a de la tension. Mais maintenant, tout est OK", a assuré, de son côté Stan Wawrinka.

Fin de la polémique.

Détendu depuis le début du tournoi, Jo-Wilfried Tsonga s'était essayé à l'humour quelques heures avant d'affronter Stan Wawrinka. Le futur papa s'était pris pour Harry Potter, enfourchant sa raquette comme le fait le célèbre magicien incarné par Daniel Radcliffe. ‪"Flight over #Melbourne today. lol #DayOff #HarryPotterStyle", avait-il partagé. Il lui faudra bien plus que sa raquette volante imaginaire pour rentrer en France...