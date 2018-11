Joakim Noah en couple avec Lais Ribeiro, bombe Victoria's Secret

Joakim Noah a un gros faible pour les mannequins brésiliens. Après avoir vécu une histoire d'amour avec la charmante Isabelle Cutrim, sans que l'on sache quand ils se sont séparés, le basketteur français de 33 ans, papa d'une petite fille, a succombé au charme d'une autre bombe latine : Lais Ribeiro.

Depuis quelques semaines, le fils de Yannick Noah qui a été lâché les Knicks de New York et le mannequin de 28 ans ne cessent de s'afficher in love sur les réseaux sociaux, comme le 5 octobre dernier, date de l'anniversaire de la belle Lais. "Joyeux anniversaire Picanha. Je n'ai pas de mot. Je ne veux que te rendre aussi heureuse que je le suis", avait publié à cette occasion Joakim sur Instagram. Cinq jours plus tard, Lais Ribeiro s'exposait en train d'échanger un tendre baiser avec le sportif.