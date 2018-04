Yannick Noah : Son aîné Joakim, transformé, pose avec sa fille au prénom dévoilé

Il devrait fouler le parquet du Madison Square Garden qui l'a tant fait rêver, mais c'est loin de la civilisation urbaine de Manhattan que Joakim Noah a passé le week-end. Le fils aîné de Yannick Noah, âgé de 33 ans, s'en est allé célébrer la journée de la Terre à des milliers de kilomètres de New York, dans une jungle tropicale où il s'est filmé.

Transformé, arborant à présent une inattendue barbe blonde, le basketteur professionnel n'a pas fait ce voyage nature seul mais accompagné de sa fille de 1 an et demi. Joakim Noah s'est affiché avec le bébé dans une story éphémère publiée le 22 avril 2018. Lunettes de soleil rondes à la John Lennon bandana rouge noué dans les cheveux, le fils de Yannick Noah et de l'ex-Miss Suède Cecilia Rodhe (couronnée en 1978) pose avec la petite qui a bien grandi. Blottie dans ses bras à l'arrière d'une voiture, elle semble sur le point de s'assoupir.