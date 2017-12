Yannick Noah : Sa petite-fille, au prénom toujours secret, a sacrément grandi

C'est au détour d'une rencontre avec le quotidien sportif L'Equipe que Joakim Noah avait révélé la naissance surprise de son premier enfant en septembre 2016, heureuse nouvelle inattendue qui l'avait poussé à décaler son retour à l'entraînement avec son équipe des Knicks. "J'ai eu une petite fille et c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. C'était un super moment, je suis content de vivre ça", avait-il confié sans en dire plus. Aucune indication sur le prénom de sa fille, qui reste à ce jour un mystère, et aucune précision non plus sur l'identité de la mère. Si Joakim Noah est en couple avec une bombe brésilienne nommée Isabelle Cutrim, le jeune mannequin n'a jamais affiché de ventre rond sur Instagram et ne s'est jamais montré avec le bébé.

L'aîné de Yannick Noah n'est pas le seul à faire dans le mystère puisque sa petite soeur Yelena, maman d'un petit garçon depuis avril 2017, n'a toujours pas révélé le prénom de son bébé, qui a lui aussi bien grandi.