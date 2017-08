Joakim Noah : En vacances avec sa compagne et leur fille

J-70 avant le début de la saison de NBA 2017-2018 ! Joakim Noah retrouvera alors son maillot des New York Knicks et les parquets de la conférence Est. En attendant, le basketteur profite de vacances avec sa compagne, et leur adorable fillette de 11 mois...

C'est à Los Angeles que la petite famille Noah passe son été ! Joakim Noah et sa compagne, Isabelle Cultrim, y ont été photographiés ce lundi 7 août. Le couple quittait le restaurant Gjelina, à Venice Beach, profitant du coucher de soleil. En T-shirt bleu, short et baskets adidas – le modèle, Yeezy Boost 350 V2, couleur "Pirate Black", a été conçu par Kanye West –, Joakim (32 ans) était détendu.

Sur Instagram, le fils de Yannick Noah et Cécilia Rodhe, et grand frère de Jenaye et Joalukas, a récemment publié une nouvelle photo de leur petite fille. Le bébé, dont le prénom reste inconnu du grand public, pose en couche au bord d'une piscine.

Sur l'image, Joakim Noah et sa fille passent un après-midi détente en compagnie de l'agent d'athlètes Taurean J. Green et de son enfant. En légende, l'ex-joueur des Chicaco Bulls écrit :

Bébés alligators