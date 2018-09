Joaquin Phoenix au régime sec : "Je suis épuisé"

Joaquin Phoenix est à l'affiche du western de Jacques Audiard, Les Frères Sisters, dans lequel il donne la réplique à John C. Reilly et Jake Gyllenhaal. Quelques jours avant sa sortie en salles (le 19 septembre 2018), Le Figaro Magazine a rencontré l'acteur américain le temps d'une interview.

Pour cette adaptation du livre de Patrick deWitt, le comédien de 43 ans avoue n'avoir jamais été un adepte des westerns : "En discutant avec Jacques Audiard, j'ai eu un bon pressentiment : son approche et sa compréhension des personnages étaient si singulières qu'il m'a tout de suite plu, a-t-il raconté à nos confrères. Enfin, j'ai toujours voulu travailler avec John C. Reilly et je trouvais que nous confier des rôles de frères était hilarant. Ne serait-ce que physiquement."

Ce régime me tue

Physiquement justement, la star ne ressemble plus vraiment à son personnage de cow-boy, puisqu'il est déjà en pleine préparation de son prochain rôle, celui du Joker. Lors de sa récente participation au Festival de Deauville, le comédien a affiché une impressionnante perte de poids : "Le régime auquel je m'astreins pour ce rôle me tue : depuis le mois de juin, je ne me nourris que d'eau, de salade et de légumes à la vapeur, a-t-il confié. Je suis épuisé."

Quant à savoir ce qui l'a poussé à accepter ce rôle de méchant culte, le compagnon de Rooney Mara s'explique : "Comme tous les rôles qu'on me propose, je me contente de savoir s'il est intéressant et si la vision qu'en a le réalisateur m'attire... mais je ne vous en dirai pas plus car je ne peux absolument RIEN dévoiler de ce projet." On sait tout de même que Todd Phillip en sera le réalisateur et que le long métrage est attendu pour le mois d'octobre 2019. Il se concentrera sur les origines du personnage iconique de DC Comics. Joaquin Phoenix donnera notamment la réplique à l'actrice Zazie Beetz, aperçue chez Marvel dans le film Deadpool 2.