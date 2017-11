Jocelyn Wildenstein : La femme chat doit se tenir éloignée de son conjoint !

Jocelyn Wildenstein, dite la femme chat en raison de ses multiples opérations de chirurgie esthétique, a été condamnée, ainsi que son conjoint Lloyd Klein, a une mesure d'éloignement après leur bagarre survenue le 5 novembre 2017.

Comme le rapporte le site TMZ.com, Jocelyn Wildenstein (77 ans) et Llyod Klein (50 ans) ont désormais interdiction de s'approcher l'un de l'autre pour une période indéterminée. Cette décision de justice intervient quelques jours après leur bagarre, dans un appartement de New York, déclenchée suite à une dispute pour un plat qui se serait cassé dans le four... Les deux amants terribles, qui se sont déjà battus par le passé, ont chacun dû se rendre à l'hôpital pour soigner leurs blessures respectives après avoir été arrêtés par la police.

Le seul hic dans cette décision, c'est que tous deux possèdent un appartement dans cet immeuble de luxe et qu'ils risquent de se croiser, ne serait-ce que dans le couloir ou l'ascenseur... L'avocat de Lloyd Klein a indiqué à TMZ que plusieurs appartements les séparent et qu'ils peuvent accéder à la résidence par deux entrées différentes.

Thomas Montet