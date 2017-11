Jocelyn Wildenstein : La femme chat et son chéri se battent et se font arrêter

Jocelyn Wildenstein, connue pour ses multiples opérations de chirurgie esthétique qui font d'elle "la femme chat", a été arrêtée par la police, dimanche 5 novembre 2017, rapporte le site TMZ. Elle s'est battue avec son conjoint, Lloyd Klein, et tous deux ont dû aller aux urgences...

La socialite américaine à la fortune bien entamée, âgée de 77 ans, et son compagnon, créateur de 50 ans, ont été arrêtés aux alentours de 3 heures du matin à leur domicile new-yorkais. Selon des sources proches du dossier, Jocelyn Wildenstein et Lloyd Klein cuisinaient vers 1 heure du matin lorsqu'un plat se serait cassé dans le four, déclenchant alors une dispute verbale puis physique, qui a alerté les voisins. Madame prétend avoir été poussée au sol, ce qui lui aurait causé des bleus sur le cou et le bras, alors que monsieur affirme de son côté qu'elle lui a griffé le front, lui causant des lacérations. Tous deux ont été admis à l'hôpital mais inculpés pour agression.

Au début de l'année 2017, Jocelyn Wildenstein et Lloyd Klein s'étaient déjà battus et l'affaire avait brièvement été portée devant la justice avant que les turbulents amoureux décident de passer à autre chose et de reprendre le cours de leur vie commune.

Thomas Montet