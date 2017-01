Jocelyn Wildenstein : La femme chat, ruinée, remet le couvert avec son ex !

Fâchés et en procès après une bagarre survenue en décembre dernier, Jocelyn Wildenstein, dite la femme chat en raison de ses opérations de chirurgie esthétique, et son ancien compagnon, le créateur Lloyd Klein, sont à nouveau ensemble !

Alors que le créateur était jugé lundi 30 janvier au tribunal de Manhattan à New York, suite à une plainte de Jocelyn Wildenstein affirmant qu'il avait été violent avec elle au point de l'avoir jetée au sol, il a finalement été libéré. La justice a décidé de rejeter l'affaire. De son côté, il accusait sa compagne de violence avec arme. Le couple s'était déjà disputé trois jours avant la bagarre ayant suscité la plainte de madame, au domicile de celle-ci, situé dans la Trump Tower. La femme chat avait alors utilisé un ciseau pour s'en prendre à son conjoint... "C'est le résultat d'une situation hors de contrôle. Nous avons été ensemble pendant 14 ans, nous ne nous avions jamais fait la guerre et nous sommes toujours amoureux", a confié Llyod Klein à Page Six. Ce qui est étonnant, c'est que le créateur était vu très proche du mannequin transgenre Lauren Foster sur une plage à Miami le 31 décembre...

Le couple, qui avait interdiction de se parler pendant l'étude du dossier par la justice, va donc de l'avant. Les amants pourront à nouveau vivre ensemble s'ils le souhaitent après le 15 février, date à laquelle ils doivent passer devant la justice suite à la plainte de monsieur. Une plainte qu'il compte retirer. "Jocelyn est une femme formidable, elle est très raffinée et a bon goût. Elle est très lunatique, magique, très particulière et c'est une belle personne. Oui, elle est différente, elle a quelque chose que les autres n'ont pas", a-t-il ajouté.

Lloyd Klein (49 ans) et Jocelyn Wildenstein ont souvent fait les gros titres, en raison de leur différence d'âge mais aussi en raison de la fortune de madame. Toutefois, on a récemment appris que la veuve d'Alec Wildenstein serait aujourd'hui ruinée !

Thomas Montet