Joe Alwyn : Le chéri de Taylor Swift prend du galon à Hollywood...

Joe Alwyn décroche un nouveau rôle au cinéma. Encore très peu connu du grand public et habitué jusqu'à aujourd'hui aux rôles de seconde zone, l'acteur de 26 ans et nouveau chéri de Taylor Swfit démarrera prochainement le tournage de Mary Queen of Scots, un film qui évoquera la rivalité entre la reine Elizabeth et sa cousine Mary. Joe Alwyn y interprétera le rôle de Dudley, le conseiller et l'amant de la reine Elizabeth.

Selon le Hollywood Reporter, le comédien anglais donnera la réplique à deux actrices très prisées dans le milieu de l'industrie cinématographique. Margot Robbie a en effet été choisie pour camper le rôle d'Elizabeth tandis que Saoirse Ronan sera Mary.

Des collaborations avec les plus grands noms du septième art

En 2018, Joe Alwyn figurera au générique d'un autre film historique, celui du réalisateur grec Yórgos Lánthimos, The Favourite, au côté d'Emma Stone, Rachel Weisz et Nicholas Hoult. Le long métrage se focalisera sur le règne de la reine Anne d'Angleterre, dernière monarque de la maison Stuart. Par ailleurs, et après avoir fait ses débuts à l'écran il y a tout juste quelques mois avec Kristen Stewart dans Un jour de la vie de Billy Lynn, le Britannique a été vu cette année face à Charlotte Rampling dans The Sense of an Ending.

Début juin, Taylor Swift et Joe Alwyn étaient photographiés ensemble pour la première fois à Nashville, ville où est installée la famille de la chanteuse de 27 ans, après s'être fréquentés pendant plusieurs mois dans le plus grand secret. Amis de longue date, les tourtereaux avaient été repérés en public à l'automne dernier lors d'un concert du groupe Kings of Leon.