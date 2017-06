Taylor Swift et Joe Alwyn : Premières photos du jeune couple prêt à s'engager

La rumeur court depuis le mois dernier, c'est désormais officiel - ou presque : Taylor Swift et le jeune Joe Alwyn sont bel et bien en couple ! La popstar de 27 ans et le beau gosse anglais ont été surpris par des paparazzi tandis qu'ils profitaient de la terrasse du nouvel appartement que la chanteuse vient de s'offrir à Nashville.

Plusieurs clichés publiés sur les réseaux sociaux montrent l'interprète de Bad Blood attablée avec celui qui a incarné le soldat Billy Lynn dans Un jour dans la vie de Billy Lynn. Vêtue d'une tunique rose ample, Tay Tay est apparue plus décontractée qu'on a l'habitude de la voir. Les cheveux attachées en un chignon lâche et le sourire aux lèvres, elle était radieuse.

Contrairement à ses précédentes histoires, l'amour cette fois-ci lui réussit. A tel point que la chanteuse au grand coeur songerait à acquérir une maison à Londres, où elle rend visite en secret depuis plusieurs mois à son Joe. D'après les informations du Sun, Taylor, qui loue actuellement un appartement dans le très chic quartier de North London, souhaite emménager à Chelsea pour rester près de son nouvel amoureux.

"C'est très sérieux entre eux et c'est vraiment la preuve qu'elle est tombée très amoureuse de lui. Elle a visité plusieurs propriétés après avoir dépensé une fortune en location récemment. Certaines sont juste à côté de là où habite Pippa Middleton", a rapporté un informateur du tabloïd anglais.

S'ils veillent à préserver leur relation des médias, les deux jeunes gens, qui se sont rencontrés au mois d'octobre dernier, filent donc le parfait amour. "C'est désormais exclusif entre eux", assure une source du site E!News, qui ajoute en outre que Taylor Swift a présenté son chéri à ses parents ainsi qu'à ses copines Selena Gomez, Gigi Hadid "et ses proches amis".

Ce n'est pas la première fois que Taylor Swift se décide à investir dans l'immobilier par amour. Il y a quatre ans, elle avait acheté une maison à Cape Cod pour se rapprocher de son compagnon Conor Kennedy. Elle avait finalement revendu la propriété un mois plus tard, suite à leur rupture, réalisant au passage une plus-value d'un million d'euros.

