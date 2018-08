Après les disparitions de Paul Bocuse et Anthony Bourdain, c'est un autre grand nom des fourneaux qui s'en va. Selon Le Figaro, l'iconique chef français Joël Robuchon est mort aujourd'hui, lundi 6 août, à 11h à Genève en Suisse. Il avait 73 ans.

Le cuisinier aux 27 étoiles souffrait d'un cancer. Toujours selon nos confrères du Figaro, il avait été opéré il y a plus d'un an d'une tumeur au pancréas "qui l'avait beaucoup affaibli". Le célèbre chef, qui se savait malade, avait alors "décidé de vendre très discrètement ses établissements à un fonds d'investissement basé en Angleterre et au Luxembourg".

Joël Robuchon avait débuté sa véritable carrière de chef à la tête du Concorde Lafayette (Paris XVIIe), en 1974. Il avait alors 29 ans. Meilleur ouvrier de France deux ans plus tard, il décroche ses deux premières étoiles Michelin en 1978. Meilleur cuisinier du siècle par Gault & Millau en 1990, il quitte la restauration à l'âge de 51 ans, en 1996, et rend dans la foulée ses nombreuses étoiles lui restant à l'issue de 30 ans de carrière.

Il était marié - à une femme dont il n'a jamais parlé et dont le public ne connaissait pas l'identité - ainsi que deux enfants, une fille et un garçon.