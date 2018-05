JoeyStarr cite son "amante rêvée" : "Karine Le Marchand", sans hésitation

Devenu inséparable de Karine Le Marchand depuis environ deux mois, JoeyStarr vient de confirmer la belle complicité qui les unit lors d'un questionnaire vérité publié jeudi 3 mai 2018 dans les pages du magazine Marie Claire.

Avec beaucoup de franchise et de spontanéité, le comédien et rappeur de 50 ans (actuellement en pleine tournée à travers la France avec NTM) a tour à tour confié qu'il ne dormait "pas beaucoup" la nuit, que son plus grand plaisir était de "dormir et de raconter des conneries" et qu'il se définissait comme quelqu'un de plutôt "passionné et d'emporté". Avant de répondre sans hésitation aucune au moment de citer "trois amantes rêvées au cours de [sa] vie" : "Béatrice Dalle, Béatrice Dalle et Karine Le Marchand."

S'il a effectivement partagé pendant dix ans la vie de l'actrice de 37°2 le matin, avec laquelle il est resté en très bons termes, c'est en revanche la première fois qu'il évoque dans la presse la présentatrice de L'amour est dans le pré. Ces dernières semaines, il n'était toutefois pas timide lorsqu'il s'agissait de partager des clichés de son "amante" sur les réseaux sociaux, Karine Le Marchand étant apparue à de multiples reprises sur son compte Instagram, comme le 22 avril dernier sur une photo capturée au lit. Même démarche du côté de l'animatrice, qui avait posté le 6 avril un cliché délirant où l'acteur apparaissait torse nu. En bref, le binôme est soudé...