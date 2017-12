John Stamos : Le beau gosse de 54 ans bientôt papa pour la première fois !

L'année 2018 s'annonce sous les meilleurs auspices pour l'acteur John Stamos ! Alors que le comédien de 54 ans va épouser sa chérie Caitlin McHugh, il se prépare aussi à devenir papa pour la première fois. Sa compagne de 31 ans est enceinte.

John Stamos a confirmé l'heureuse nouvelle au magazine People. "Nous avons les mêmes valeurs et les mêmes visions de la vie, tout se mettait gentiment en place. Alors, on s'est dit : 'Bon, peut-être que nous devrions fonder une famille.' Caitlin a dit : 'Peut-être qu'on devrait avoir un enfant avant de nous marier.' Et j'ai dit : 'Pourquoi ?' Elle a répondu : 'Parce que tu es vieux'", a raconté le beau gosse. Après deux ans d'amour, le couple, qui s'est fiancé en octobre dernier lors d'une visite au parc Disneyland de Californie, est donc passé à la vitesse supérieure. "La grossesse a fini par arriver. Alors je me suis dit qu'il fallait que je lui passe une bague au doigt car c'était la bonne chose à faire et que je veux l'épouser de toute manière", a ajouté l'ex-star de La Fête à la maison.

Caitlin McHugh, actrice et mannequin, raconte que le visage de John Stamos "méritait le détour" quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. "C'était l'expression d'un homme qui voulait une famille mais n'était pas certain qu'il en aurait l'occasion", a-t-elle expliqué.